Il Centro Meteo Arpal ha emanato oggi L’AVVISO PER VENTO DI BURRASCA FORTE SUL CENTRO PONENTE REGIONALE (ZONE A – B). Nella notte appena trascorsa temperatura minima a Poggio Fearza (IM), con 4.7°C, mentre nei capoluoghi le minime sono state Imperia 13.9, Savona 14.5, Genova 15.3, La Spezia 14.1. Massima cumulata di pioggia nelle ultime 24 ore a Cairo Montenotte, in località Ferrania (SV), con 35 mm.

OGGI, LUNEDÌ 20 APRILE, correnti umide associate ad un minimo sul Tirreno determinano piogge diffuse, anche a carattere di rovescio al più moderato con cumulate significative su ABD. Venti settentrionali in rinforzo dal pomeriggio 50-60 km/h con raffiche fino a 70-90 km/h sui rilievi e sbocchi vallivi in serata. Mare molto mosso a largo in serata.

DOMANI, MARTEDÌ 21 APRILE, venti settentrionali 70-80 km/h con raffiche superiori ai 100 km/h sui rilievi, sbocchi vallivi e capi costieri esposti, in particolare di AB. Raffiche più irregolari sulle zone costiere di C. Mare molto mosso a largo.