Un uomo di 64 anni è morto oggi pomeriggio a Forte Ratti, sulle alture di Genova. L’ipotesi più plausibile è che abbia avuto un malore e sia caduto in un dirupo. A dare l’allarme è stato un amico. L’uomo, addetto in un maneggio vicino, era uscito con l’amico a fare una passeggiata, ma poi si era attardato e i due si erano divisi.

Uomo di 64 anni muore dopo essere caduto in un dirupo durante un’escursione