Amadeus, in collegamento con “Domenica in” insieme alla moglie Giovanna Civitillo, ha risposto ad una domanda di Mara Venier sulla sua possibile conferma alla direzione artistica del Festival di Sanremo.:”La prima volta che te lo propongono non puoi dire di no a Sanremo. La seconda dici ‘ci penso’, ma il prossimo sarà il primo Festival dopo il coronavirus…”. Il conduttore ha aperto all’ipotesi del bis mentre la moglie ha confermato le telefonate e i lavori in corso.

