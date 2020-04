Ha destato un profondo cordoglio a Vallebona, così come a Bordighera e Seborga, la scomparsa di Remo Vichi, mancato ieri all’ospedale di Imperia all’età di 94 anni. Un medico amato e stimato da tutti i pazienti che ha avuto modo di curare nell’arco di circa 40 anni. Originario della provincia di Siena, nato nel 1920, Remo a partire dagli anni ’50 sino all’inizio degli anni ’90 è stato medico condotto a Vallebona, ma anche medico di famiglia a Bordighera ed a Seborga. Lascia i quattro figli Rosella, Maurizio, Luigi e Laura. Ha saputo trasmettere l’amore per la medicina sia al figlio Maurizio (medico di famiglia ed ex vicesindaco a Vallecrosia), sia al giovane nipote Emilio (iscritto a Medicina all’Università a Genova).

Così è stato ricordato Remo Vichi su Facebook da due persone che avevano avuto la fortuna di conoscerlo.

Per tanti anni medico condotto di Vallebona nei tempi in cui il medico condotto lavorava sette giorni alla settimana prendendosi carico di tutti i problemi che i suoi pazienti presentavano. Poi medico di famiglia a Bordighera e Vallebona e Seborga.

Sempre disponibile non solo sul piano professionale ma anche su quello umano.

Tutti ricordano la sua attenzione e la sua delicatezza.

Io personalmente ho avuto il privilegio di godere della sua amicizia dopo che giovane studente alle soglie della laurea e insicuro su come affrontare la professione medica fui da lui accompagnato in un tirocinio spontaneo di circa un mese che mi permise di capire l aspetto più bello del lavoro e cioè il rapporto umano con le persone. Lo ricordo come uno dei miei veri maestri.

Ancora qualche mese fa lo avevo incontrato sempre sereno ed accogliente con il suo simpatico accento toscano.

Buon viaggio Remo e grazie.

Giuseppe Trucchi, medico e consigliere comunale a Bordighera

Una vita dedicata a prendersi cura degli altri, svolgendo un lavoro che è anche una missione. Un esempio di umanità e di grazia di cui la nostra comunità ha avuto profondo bisogno e di cui si è sempre dimostrata grata. Una presenza costante e continua per tanti decenni… U Mèigu Vichi, il nostro amato dottore, oggi ci ha lasciati. E alla sua veneranda età, quasi 95 anni, poteva avere le carte in regola per intraprendere l’ultimo viaggio, ma ci addolora il fatto di non potergli rendere grazie coralmente per via di questa situazione epidemica: neanche i suoi figli potranno più vederlo e nessuno (presumo) lo accompagnerà. Questo dolore comune ci fa capire più da vicino che cosa ha provato la gente in questi due mesi di tanti morti mai assistiti, mai salutati, mai accompagnati.

Grazie, dottore, grazie di cuore, siamo stati fortunati ad averla avuta tra noi. Non la dimenticheremo, ci saluti le nostre care maestre!

Pia Viale, vallebonenca, appassionata cultrice delle tradizioni locali