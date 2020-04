Stamani a Ventimiglia un funerale in streaming è stato celebrato su richiesta del nipote della persona defunta che trovandosi in Svizzera desiderava assistere alla benedizione della salma. Angelina Cappelletti, 93 anni, morta per le conseguenze del Coronavirus, era la compagna dello scrittore Francesco Biamonti. La benedizione è stata impartita al cimitero di Roverino da don Mario. “Ho effettuato il filmato in streaming attraverso un gruppo di WhatsApp al quale erano iscritti il nipote della signora e alcuni conoscenti più stretti” dice Gaspare Caramello (titolare dell’impresa di onoranze funebri) all’Ansa.

