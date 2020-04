Una donna di 40 anni, residente a Pisa, fermata dalla polizia di La Spezia vicino alla stazione, ha giustificato il proprio spostamento da casa dicendo che stava andando a “donare un rene” a Sarzana. Da accertamenti nella struttura sanitaria indicata la dichiarazione della donna è risultata infondata. Alcuni giorni prima la stessa donna era già stata multata per spostamento non autorizzato da Pisa a Viareggio.

“Vado a donare un rene”, ma non era vero: 40enne multata dalla Polizia