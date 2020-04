In Italia nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 482 decessi di pazienti, positivi al Coronavirus, portando il totale a 23.227 morti dall’inizio del contagio. Cala ancora il numero delle persone ricoverate con sintomi: 779 in meno rispetto a ieri, per un totale di 25.007. Nei reparti di terapia intensiva si trovano 2.733 pazienti (-79). In isolamento domiciliare 80.031 persone. I guariti sono 44.927, di cui 2.200 nelle ultime 24 ore. I casi attualmente positivi sono 107.771, 809 in più rispetto a ieri.

Correlati