La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 di La Spezia segnalano 2 decessi di pazienti COVID-19 positivi (avvenuti tra le ore 14 del 17 marzo e le ore 14 di oggi, 18 marzo), si tratta di: un uomo di 83 anni, ricoverato in Medicina d’Urgenza (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 17/04/2020 un uomo di 71 anni, ricoverato in Rianimazione (ospedale Sant’Andrea La Spezia) residente nel comune di Arcola (SP) e deceduto il 18/04/2020

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta