Nonostante i divieti, si sono dati appuntamento in un locale in via Anfossi a Genova per consumare una cena a base di pizza. Gli agenti hanno notato la saracinesca del locale leggermente alzata e la presenza di quattro giovani e del titolare. Tutti sono stati multati per l’inosservanza alle disposizioni anticontagio e il locale è stato chiuso per 5 giorni.

