Questa mattina la Giunta comunale di Sanremo ha approvato un’ulteriore proroga della sospensione del pagamento dei posteggi sulle strisce blu fino al 3 maggio. Il pagamento dei posteggi tornerà attivo dal 4 maggio.

Prosegue intanto la distribuzione delle mascherine protettive da parte della Regione Liguria. La distribuzione verrà ultimata la prossima settimana. Per questo motivo il sindaco Biancheri ieri ha firmato un’ordinanza che proroga alle ore 24 di giovedì 23 aprile la possibilità di utilizzare sciarpe, foulard o altro mezzo di protezione che copra la bocca e il naso in alternativa alle mascherine in luoghi al chiuso accessibili al pubblico.

Non appena sarà ultimata la distribuzione dei dispositivi di protezione personale da parte della Regione, sarà obbligatorio per tutti il loro utilizzo.