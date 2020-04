L’azienda Ramoino a Pontedassio è passata dalla produzione di tende da sole a quella di mascherine per combattere il Coronavirus. L’attività che vendeva 2 mila confezioni di tende da sole l’anno, ora realizza mille mascherine al giorno. Si è passati dalla cassa integrazione a doppi turni e nuove assunzioni in soli 18 giorni. Richiamati tutti e 14 i dipendenti mandati in cassa integrazione il 19 marzo, sono state assunte altre 3 persone, come scrive Enrico Ferrari su “La Stampa”.

