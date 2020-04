Un’operatrice sanitaria della Rsa di Andora “Stella Maris” racconta il suo dramma. “Mi sono ammalata di Coronavirus al lavoro e ho contagiato i miei genitori. Mio papà è morto, io prendo calmanti per superare i sensi di colpa – dice all’Ansa – Vivo con i genitori, ho provato ad isolarmi stando in camera, mangiando dopo di loro, ma non è bastato. La residenza non ci ha informato in tempo della malattia di un’infermiera, non ci ha dotato di Dpi in tempo utile”. “Il suo sconforto è comprensibile ma non può giustificare conclusioni sommarie. Non si può affermare con certezza che il virus l’abbia contagiata nella struttura” ribatte, invece, la dirigenza della Rsa.

