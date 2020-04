Nelle ultime 24 ore in Italia sono morte 575 persone positive al Coronavirus. In totale sono stati 22.745 i decessi dall’inizio del contagio. I casi positivi sono 106.962, con un aumento di 355 unità nelle ultime 24 ore (ieri era stato di 1.189). Si tratta dell’incremento più basso dal 2 marzo: quel giorno l’aumento dei fu di 258. Rallenta l’aumento dei casi positivi e diminuisce ancora il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva. Sono 42.727 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 2.563 più di ieri.

