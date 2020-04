Il sindaco di Ospedaletti, Daniele Cimiotti, ha scritto al Prefetto di Imperia, chiedendo la possibilità per i propri cittadini di recarsi nel vicino supermercato di Sanremo, a Pian di Poma, per fare la spesa settimanale. I Carabinieri hanno infatti multato diversi ospedalettesi perché si erano spostati da un Comune ad un altro. “Verificherò se i multati avevano fatto una spesa di pochi euro – dice il sindaco – in quel caso avrebbero sbagliato, ma non posso far correre questo rischio ai cittadini che fanno la spesa settimanale. Da noi non abbiamo pesce fresco e ferramenta che lì si trovano”.

