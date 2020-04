“Desidero ringraziare tutti coloro che hanno già offerto il proprio sostegno.” commenta il Sindaco Ingenito “Ogni aiuto, piccolo o grande che sia, è prezioso e contribuirà a fare in modo che nessuno, in questi difficili momenti, rimanga indietro.”

Dal 6 aprile il Comune di Bordighera ha aperto un conto corrente dedicato alla raccolta di fondi per il contrasto dell’emergenza COVID-19. Gli aiuti saranno destinati a beneficio delle organizzazioni di volontariato, presenti sul territorio cittadino, che svolgono interventi assistenziali e di soccorso. Le donazioni possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

Bordighera, aperto conto corrente per raccogliere fondi per contrastare il Coronavirus