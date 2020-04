La Procura di Genova ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per epidemia colposa. “Abbiamo notato uno scostamento tra i dati dell’epidemia in sé e i dati dei morti e contagiati in questo mese e mezzo. Bisognerà studiare se l’anomalia è stata accompagnata da comportamenti gravemente imprudenti e imperiti” spiega all’Ansa il procuratore capo Francesco Cozzi. Sarà nominato un pool di tecnici tra epidemiologi, geriatri e statistici per studiare il flusso di dati. In Liguria, a ieri i morti positivi al Coronavirus erano 807. Nelle Rsa i morti sono stati 916, di questi 312 catalogati come decessi per Covid.

