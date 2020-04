“L’auspicio è che, terminata l’emergenza per il coronavirus, si possa tornare ad avere collegamenti anche più frequenti del passato in quanto l’interconnessione tra le due regioni interessa circa 7 mila transfrontalieri al giorno”, conclude Berrino.

Région Sud garantirà due viaggi ferroviari di andata e ritorno al giorno con partenza o destinazione Ventimiglia verso Monaco e Nizza. “Una notizia che mi è stata comunicata dal Vice Presidente e Assessore ai trasporti di Région Sud Philippe Tarabot in risposta alla mia lettera nella quale esprimevo le preoccupazioni e la necessità di mantenere il traffico ferroviario tra Ventimiglia e Mentone-Monaco-Nizza con particolare riguardo al personale infermieristico – commenta l’assessore ai trasporti Gianni Berrino – Tarabot, inoltre, mi ha comunicato che mantenere le due linee tra Italia e Francia ha influenzato le scelte della sua Regione nell’attuazione del piano di trasporto durante questo periodo di crisi sanitaria: un’eccezione considerando che tutte le circolazioni interregionali tra la Région Sud e le regioni Occitania e Alvernia-Rodano-Alpi sono state interrotte”.

Trasporti in Liguria, francesi garantiranno 2 linee ferroviarie tra Ventimiglia e Mentone-Monaco-NIzza