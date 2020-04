La Giunta Regionale ha oggi firmato l’ordinanza che autorizza il ritorno al lavoro per balneari giardinieri e cantieri navali oltre alle attività previste dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L’annuncio prima anticipato su Twitter e poi ufficializzato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti poco fa nella quotidiana conferenza stampa

Liguria ok il ritorno al lavoro per balneari giardinieri artigiani e cantieri navali