Nella giornata di Pasqua i Carabinieri del N.O.R.M., Sezione Radiomobile della Compagnia di Imperia, al comando del Capitano Davide Leo, impegnati nei controlli del territorio finalizzati al rispetto delle disposizioni emanate a seguito dell’emergenza COVID-19, intorno alle 17, in zona Borgo Foce, hanno sorpreso un giovane sanremese ma residente ad Imperia che in aperta violazione di tutti i divieti imposti a causa dell’emergenza sanitaria, era intento nel fare un bagno approfittando della giornata mite.

Il giovane è stato prontamente identificato. Gli è stata comminata la prevista sanzione amministrativa.



Nell’occasione si raccomanda a tutti di rispettare le disposizioni emanate, in quanto in questo momento storico, il rispetto delle regole si rivela fondamentale per la salvaguardia della salute di tutti e i sacrifici che ci vengono richiesti sono fondamentali per poter finalmente uscire da questa emergenza.