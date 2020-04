Venerdì 3 aprile 2020 è venuta a mancare Maria Boffano, che il 10 maggio avrebbe compiuto ottantaquattro anni, ed è così che Diano Castello perde una donna d’altri tempi, una super mamma – chioccia sempre dedita all’amata famiglia della quale era colonna portante con le sue infinite attenzioni rivolte ai figli Elvira, Simonetta e Felice e al marito Giovanni Ardissone, che ora potrà riabbracciare e che, a loro volta, tanto le hanno voluto bene dimostrandolo proprio con i fatti quali l’aver cura di lei fino all’ultimo.

È la pronipote, la trentenne originaria di Imperia Giulia Quaranta Provenzano a ricordarla così: “La zia Maria era una persona schiva e pudica, quanto premurosa e semplicemente capace di quell’affetto che arriva dritto e senza inutili fronzoli al cuore e, pur, mai ostentato ma proprio per questo per chiunque certo che fosse vero ed autentico”. Poi Giulia continua <<Quando ero piccolina trascorrevo le giornate soprattutto con mia nonna materna, poiché i miei genitori lavoravano ed è proprio a casa dei nonni che avevo quotidianamente modo di vedere anche la zia Maria che abitava nella stessa palazzina. Ricordo come quest’ultima fosse madre e perfetta custode del focolare domestico, i profumi ad espandersi nella sua cucina piemontese e l’estrema pulizia ed ordine di ogni stanza. Impossibile inoltre dimenticarla sul terrazzo a pulire le verdure, in giardino, nel pollaio tra conigli ed appunto galline delle quali regalava così sovente le genuine uova (…)>>.

<<Quattro giorni dopo la sua dipartita, è stato possibile soltanto veder passare davanti alla Chiesa di San Sebastiano la macchina funebre a portarla al cimitero eppure io credo, o così mi piace pensare, che quella bella farfalla Vanessa che inspiegabilmente mi è volata intorno, oltrepassato il cancello di dove abito, fosse proprio lei a venirmi a salutare perché io non l’ho potuto fare. Con le lucenti ali di colore marrone e arancione, come i capelli ramati della zia, si è subito dopo essersi a me mostrata appoggiata sui bianchi fiori di photinia e non se n’è andata fino a che sono scesa in strada ad attenderla diretta al camposanto …Sul ciglio della carreggiata, in corrispondenza della banchina a dare sulle fasce, un grande papavero rosso brillante al cui centro vi era una croce scura ben definita. “Ecco, un altro segno!” ho immediatamente pensato e lo stesso ha fatto mamma quando ha notato delle timide pratoline poco distanti dalla campagna della quale zia era signora>> spiega infine la nipote. E prima di salutare, la Quaranta Provenzano ammette <<Certo, non vi è stato un corteo dietro la bara, eppure personalmente ho preferito così perché il dolore è qualcosa di riservato, che deve essere rielaborato pian piano e dal quale far germogliare il buono che gli adorati compianti hanno lasciato in eredità. La folla in tal frangenti rischia di trasformarsi in rumore, confondente frastuono che genera solamente la deformante e storpia illusione di vicinanza quando invece è talvolta il contrario e all’opposto della più ima rispettosa e sincera compartecipazione>>.