bollettino odierno, 13 aprile 2020

GENOVA. Ammontano a 4355 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 60 più di ieri e sono 760 i deceduti dall’inizio dell’emergenza (+ 11). I test effettuati sono 23.129 (1146 più di ieri). Sono al domicilio 2217 persone (62 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 992 persone (28 più di ieri).

I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 479 (31 più di ieri).

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, dei positivi totali, 1146 sono gli ospedalizzati (30 meno di ieri), di cui 138 in terapia intensiva (6 meno di ieri), così suddivisi:

• Asl 1 – 176 (di cui 18 in terapia intensiva)

• Asl 2 – 148 (di cui 19 in terapia intensiva)

• San Martino– 288 (di cui 37 in terapia intensiva)

• Evangelico – 57 (di cui 5 in terapia intensiva)

• Ospedale Galliera – 123 (di cui 10 in terapia intensiva)

• Gaslini – 4

• Asl 3 Villa Scassi – 183 (di cui 23 in terapia intensiva)

• Asl 3 Gallino Pontedecimo – 5

• Asl 3 Micone – 2

• Asl 4 – 50 (di cui 8 in terapia intensiva)

• Asl 5 – 110 (di cui 18 in terapia intensiva)

I positivi divisi per provincia sono:

• Genova – 2372

• Savona – 630

• Imperia – 740

• La Spezia – 500

113 sono in fase di verifica

Le persone in sorveglianza attiva sono 3263, così suddivise:

• Asl 1 – 920

• Asl 2 – 620

• Asl 3 – 729

• Asl 4 – 366

• Asl 5 – 628