Inoltre, si registra un decesso avvenuto nella mattina di ieri, 12 aprile (non compreso nella nota del 12 aprile): si tratta di un uomo di anni 99, ricoverato in Geriatria (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di La Spezia.

· una donna di anni 96, ricoverata in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia) residente nel comune di Follo (SP) e deceduta il 12/04/2020.

· una donna di anni 93, ricoverata in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia) , residente nel comune di La Spezia e deceduta il 12/04/2020

Coronavirus, 9 pazienti morti al “Galliera” di Genova ed in provincia di La Spezia