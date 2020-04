In Italia nelle ultime 24 ore ci sono stati 566 decessi di pazienti positivi al Coronavirus ed ora il totale dei morti, dall’inizio del contagio, è di 20465.

I casi attualmente positivi sono 103616. In isolamento domiciliare 72333 persone, mentre 28023 sono ricoverate con sintomi (+176). I pazienti in terapia intensiva sono 3260 (83 meno di ieri). I guariti, in totale, sono 35435.

