Un’infermiera, prossima alla pensione, del reparto di medicina d’urgenza dell’ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena, trasformato in reparto Covid-19, è morta nella propria casa. “L’azienda esprime le più sentite condoglianze alla famiglia per il grave lutto. Al momento non è certa la causa del decesso, in quanto la persona si era fermata in malattia venerdì 10 aprile ed era risultata negativa al Covid test il 7 aprile” scrive l’Asl3 genovese.

