Un uomo di 52 anni si è tolto la vita oggi a Dolceacqua a fare la tragica scoperta il Presidente della Protezione Civile che era intervenuta per un principio di incendio in zona Tramontina.

