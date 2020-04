A Camporosso un giovane in sorveglianza attiva, che si è allontanato da casa per andare dalla fidanzata che lo aveva lasciato dopo una lite al telefono, è stato multato per aver violato il Decreto per contenere il Coronavirus. Era in quarantena a scopo precauzionale per aver prestato soccorso a un anziano, che si era sentito male per strada ed era poi risultato positivo al Coronavirus.

