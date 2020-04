Nelle ultime ore in provincia di Imperia i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere tre incendi a Vasia, Isolabona e Sanremo (in località Suseneo). A Vasia è stata avvolta dalle fiamme una catasta di legna lunga centinaia di metri, ammassata lungo la strada da un venditore, mentre i roghi a Isolabona e Sanremo sono stati causati da persone che hanno dato fuoco a residui di potature o vegetazione, come scrive Enrico Ferrari su “La Stampa”.

