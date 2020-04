Una donna di 60 anni che da Monza ha raggiunto la sua seconda casa a Santa Margherita Ligure, è stata sorpresa dai Carabinieri in spiaggia, incurante di divieti e restrizioni per fronteggiare il Coronavirus. “Non riesco a stare senza prendere la tintarella. Lo so che non posso farlo, ma pagherò la multa” ha detto la turista alle forze dell’ordine.

