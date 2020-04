Coronavirus, in provincia di Imperia 35 contagiati in meno (742 in totale) e 34 sorvegliati in più a casa (921)

4.256 ATTUALMENTE POSITIVI (+82) AL CORONAVIRUS IN LIGURIA Sono 2.182 i pazienti a domicilio (+110) e 1.149 gli ospedalizzati (-78), di cui 151 in terapia intensiva (UTI,=) ✅ Positivi clinicamente guariti a casa = 925 (+50)

✅ Guariti non più positivi = 384 (+78)

⚫️ Deceduti = 734 (+25) 🔬 Tamponi = 20.888 (+1.374) 🏥 Ospedalizzati:

📌 Asl1 = 188 (21 UTI)

📌 Asl2 = 158 (23 UTI)

📌 Asl3 Villa Scassi = 167 (22 UTI)

📌 Asl3 Gallino = 5

📌 Asl4 = 56 (8 UTI)

📌 Asl5 = 110 (16 UTI)

📌 San Martino = 264 (41 UTI)

📌 Galliera = 139 (10 UTI)

📌 Evangelico = 59 (5 UTI)

📌 Gaslini = 3 📊 Positivi per provincia:

SV = 614

SP = 478

IM = 742

GE = 2.268

non assegnati = 154 🏠 Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 3.332

📌 Asl1 = 921

📌 Asl2 = 657

📌 Asl3 = 866

📌 Asl4 = 373

