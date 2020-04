Nell’ultima giornata in Italia si sono registrati 619 morti ed in totale i decessi dall’inizio del contagio nella nostra penisola, sono 19468. I casi ora positivi sono 100269. In isolamento domiciliare ci sono 68744 persone, i ricoverati con sintomi sono 28144. In terapia intensiva ci sono 3381 pazienti, più di 100 in meno rispetto a ieri. I guariti totali sono 32534, di cui oltre 2000 nelle ultime 24 ore.

