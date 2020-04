La 27enne canoista sanremese Amanda Embriaco, atleta della Canottieri Sanremo, continua ad allenarsi senza sosta, (nonostante le restrizioni legate al contagio da Coronavirus) per coronare il grande sogno di partecipare ai Giochi Paralimpici a Tokyo con la maglia azzurra. A maggio erano previsti due cruciali appuntamenti: gli Europei nella Repubblica Ceca ed i Mondiali in Germania, a Duisburg. Ma le due competizioni internazionali, così come i Giochi in Giappone, sono state spostate al 2021. Il Comitato Paralimpico Internazionale ha stabilito che si svolgeranno l’anno prossimo dal 24 agosto al 5 settembre. Amanda, che nel gennaio 2018 ha subìto l’amputazione di un piede, con l’obiettivo di centrare la qualificazione, in questo periodo non può andare in mare con la canoa e per questo si sta allenando a casa. Ha ricevuto dalla Federazione Italiana, grazie all’interessamento della Canottieri Sanremo, tutti gli strumenti necessari per curare la forma fisica. “Ho messo la strumentazione sul terrazzo, in modo tale da poter fare sport all’aria aperta, potendo guardare cielo e mare in lontananza – racconta Amanda – E’ uno scenario ben diverso dalle pareti di casa. Si spezza la routine di una giornata vissuta al chiuso e sul piano della concentrazione potersi allenare all’aria aperta è un particolare non da poco. Ogni giorno mi alleno per circa un’ora e un quarto con il simulatore di canoa e per un’altra ora e un quarto con i pesi. In totale in una settimana sono 9 gli allenamenti. Concordo con i tecnici federali, con cui sono sempre in contatto, l’intero programma degli allenamenti. Provo a prendere almeno un lato positivo di quel che sta accadendo. Con lo spostamento delle Paralimpiadi al 2021, avrò un anno in più per accumulare esperienza utile per potermi qualificare. In questo periodo quello di cui sento più la mancanza sono il contatto con l’acqua, la tensione e l’adrenalina quando stai per posizionarti ai nastri di partenza di una regata. Lottare con avversarie di alto livello di tante altre nazionalità è davvero stimolante. Spero che quest’emergenza finisca quanto prima e di poter tornare a remare in acqua in estate. A fine agosto sono previsti i Campionati Italiani Paralimpici. Non perdo la speranza che per quel periodo tutto sia risolto in modo tale da poter riprendere finalmente la normale attività agonistica. Farò di tutto per essere al meglio della forma negli appuntamenti fondamentali per coronare il mio grande sogno”. Amanda, che ha iniziato ad andare in canoa a soli 8 anni, nella prima stagione in cui ho difeso i colori dell’Italia in gare internazionali, ha ottenuto risultati di alto livello. Un anno fa in Polonia si era piazzata ai sesta ai Campionati Europei a Poznan ed era stata selezionata da Stefano Porcu, Direttore Tecnico della Nazionale Paralimpica, per rappresentare l’Italia ai Mondiali in Ungheria. Nel bacino di Maty-ér Regatta Course di Szeged, era stata tra le protagoniste, ottenendo l’ottavo miglior tempo assoluto.

