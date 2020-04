Questa mattina l’ASL1 ha eseguito trentanove tamponi nell’ambito del servizio “Drive through”. L’attività, rivolta ai casi positivi Covid-19 che necessitano di attestare l’avvenuta guarigione, ha preso il via alle 9 ad Imperia nei pressi della piscina comunale.

I cittadini convocati da ASL1, hanno raggiunto il luogo preposto per l’effettuazione del tampone orofaringeo a bordo del proprio mezzo per poi rientrare al domicilio. L’obiettivo del servizio è quello di accelerare l’accertamento della negatività per consentire il rientro al lavoro di cittadini che, già positivi al coronavirus, sono in quarantena presso il proprio domicilio e risultano clinicamente guariti e asintomatici. L’avvenuta guarigione sarà determinata attraverso l’esecuzione di due tamponi negativi ripetuti a distanza di 24 ore.

Il servizio è proseguito a Sanremo, nei pressi della sede ASL1 di Bussana dalle 11 alle 12 e continuerà il 12 aprile con le stesse modalità a Imperia e Sanremo. L’attività, eseguita dagli operatori sanitari del GSAT coordinati dal Dott. Roberto Castagno e dal Servizio di Igiene di ASL1, si è svolta con il supporto dell’ambulatorio mobile ASL1, del Dipartimento di Prevenzione ASL1 e la collaborazione della Polizia Municipale di Imperia e Sanremo e del Prefetto di Imperia, Alberto Intini.

“E’ un servizio che sicuramente velocizza i tempi di esecuzione dei tamponi a coloro che devono essere dichiarati guariti – afferma il Direttore Sociosanitario di ASL1, Roberto Predonzani – Il drive through proseguirà anche domani con le stesse modalità e verrà nuovamente programmato per proseguire con l’accertamento delle guarigioni”.