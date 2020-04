A Imperia è stata celebrata la festa per il 168° anniversario della fondazione della Polizia. Nel 2019 ci sono stati 356 arresti e 1486 denunce. Sono state 479 le piante di marijuana e 13 i chili di droga sequestrati. Sono stati 122 i controlli negli esercizi pubblici per 18 mila euro di multe. I permessi di soggiorno rilasciati sono stati 12.405, 161 le espulsioni dall’Italia e 76 i rimpatri.

