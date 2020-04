A Sanremo (dove le seconde case sono tra 15 e 18 mila) la Polizia Municipale è subissata di telefonate per denunciare presenze di turisti piemontesi o lombardi nel proprio condominio o il fatto che c’è chi esce tante volte al giorno con il cane o fare la spesa. Il sindaco Alberto Biancheri è perplesso sull’entità delle multe: “Si parte da 4 mila euro, ma in realtà è di 400 euro, che se pagata entro 5 giorni scende a 280. Temo che molti turisti siano disposti magari a metterla in conto, per poi star qui come se nulla fosse”, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

