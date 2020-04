Nel primo giorno di attuazione del piano per bloccare gli spostamenti in Liguria, sono stati tanti i controlli e diverse le persone che hanno provato a muoversi senza un valido motivo. Un paio di milanesi sono stati fermati e multati in A12 mentre andavano sulla riviera ligure, ma anche liguri che volevano raggiungere le seconde case nelle località di vacanza vicino a Genova.

