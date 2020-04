Tre donne e due uomini tra i 30 ed i 45 anni, originari del Lazio, per compiere una truffa hanno approfittato dell’emergenza Coronavirus e della ricerca di mascherine di un’infermiera che voleva fare rifornimento per sé e i colleghi dell’Ospedale “Santa Corona” di Pietra Ligure. I truffatori sono riusciti attraverso bonifici bancari a sottrarre oltre mille euro all’infermiera. Nonostante il pagamento con due bonifici, le mascherine non sono mai state recapitate.

