DISTRIBUZIONE MASCHERINE ED UOVA di PASQUA

Come preannunciato, nella giornata di domani saranno distribuite le mascherine ai cittadini, presso l’indirizzo di residenza, dagli Amministratori Comunali, dalla Protezione Civile e da altri volontari .

Nell’occasione, verranno consegnate anche delle uova di Pasqua a tutti i bambini fino al decimo anno di età, quale regalo da parte dell’Amministrazione Comunale, con la collaborazione Protezione Civile, quale piccolo gesto per alleviare ai più piccoli, queste lunghe giornate trascorse in modo diverso, lontani dai loro amici.

Si informa che, data la difficoltà nella distribuzione, se qualche residente non dovesse ricevere la busta contenente la mascherina, potrà da mercoledì 15 aprile, segnalarlo al comune tramite email a info@dolceacqua.it oppure telefonando al 0184.206444.