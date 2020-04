“Di concerto con i partner istituzionali di Aromatica, spostiamo la data dell’edizione 2020 a settembre, da venerdì 18 a domenica 20, riservandoci di rimodulare l’evento entro i primi di giugno e allungandone eventualmente la durata a 4 giorni, in funzione delle possibilità che verranno determinate dall’evolversi dell’emergenza” dice la Gestioni Municipali SpA per conto del Comune di Diano Marina.

