Anche il Rugby #restaacasa in questo periodo di quarantena ma non smette di scendere in campo, seppur virtualmente, con iniziative che tengano vivo il messaggio solidale dello sport.

Da oltre un mese famiglie e bambini si trovano in casa ed esprimere la propria energia, la creatività ed entusiasmo diventa sempre più difficile: il mondo del rugby è noto per dare libero sfogo a tutta la propria forza e alla voglia di fare gruppo: la stessa che vogliamo trasmettere ai nostri atleti, ai bambini e ai ragazzi che sono a casa.

Tenetevi pronti a passare qualche ora con il rugby. Ma se non avete il pallone? Niente paura, nel pieno spirito di questo sport, che si basa sul superamento delle difficoltà arriva il concorso CREOVALE e il pallone lo costruiremo in casa.

Proprio da oggi, venerdì 10 aprile 2020, prende il via il concorso dell’Imperia Rugby e del Sanremo Rugby ideato per coinvolgere tutte le scuole, i bambini, rugbisti o futuri sportivi. Al termine di questo percorso, non solo i partecipanti avranno la loro personalissima palla ovale ma le creazioni più belle e originali saranno premiate in una grande festa. Il concorso e il regolamento sono visionabili al sito ufficiale http://www.sanremorugby.it/creovale/

Da dove nasce CreaOvale? Dalle società che rappresentano il Rugby giovanile nella provincia di Imperia (Imperia Rugby e SanremoRugby) unite nel progetto provinciale RIVRUGBY3118, supportato da importanti realtà imprenditoriali del territorio che, all’interno del network internazionale BNI con il Capitolo Impero ed il Capitolo Sanremo, sostengono RugbyAmo e Business voices. BNI e RIVRUGBY3118 propongono il concorso CreaOvale attraverso i rispettivi ambiti rivolti alle scuole e al sociale.

Il concorso CREOVALE è rivolto a tutti i ragazzi dai 6 ai 12 anni e alle loro scuole che, nella costruzione del pallone potranno prendere spunto dal video tutorial pubblicati sulla pagina www.sanremorugby.it e sulla relativa pagine Facebook. Sul sito troverete anche il regolamento del concorso e le modalità di partecipazione.

Le creazioni dei partecipanti verranno premiate durante una cerimonia al campo di Pian di Poma con la consegna di una medaglia e materiale sportivo messo in palio dagli sponsor. Ma non solo: considerando che lo sport è di tutti, ogni partecipante avrà la possibilità di partecipare a 4 lezioni di rugby tenute dai tecnici della società, con uso pallone con regole base.

Via libera alla fantasia con il rugby e CREAOVALE.