La Direzione Medica del Presidio di Ponente – ASL 2 non segnala alcun decesso

La Direzione Medica del Presidio di Levante – ASL 2 segnala in totale un decesso:

In provincia di Savona nelle ultime 24 ore si è verificata una sola morte di una paziente, positiva al Coronavirus.

Coronavirus, un decesso nell’ultima giornata in provincia di Savona