Andrea Carli, 69 anni, medico di Sanremo è una tra le cento vittime con il camice bianco, legate alla diffusione del Coronavirus. Aveva studiato al Liceo Cassini di Sanremo, era iscritto all’Ordine dei Medici di Imperia e da anni viveva nel Lodigiano, in Lombardia. Carli era andato in pensione da poco ed aveva contratto il Coronavirus. Dopo essere stato giudicato guarito, era andato in vacanza in India, ma è morto per un attacco cardiaco, risultando positivo al Coronavirus sulla base di un nuovo tampone, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

