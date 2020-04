Su iniziativa del sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola che ha chiesto a Ezio Greggio un messaggio da diffondere sui social e i media sull’imp ortanza in questo momento di rispettare le restrizioni per combattere il virus il popolare presentatore di Striscia La Notizia ha così risposto ( video)

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta