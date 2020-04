A Sanremo i sospetti di avere nella porta accanto persone che arrivano da altre città per occupare seconde case fanno scattare email di segnalazione alla Polizia Municipale. Si chiedono interventi per mandare via piemontesi e lombardi che arriverebbero soprattutto di notte. Sono al vaglio situazioni in corso Inglesi e corso Marconi. Finora solo una situazione è stata individuata e multata: una famiglia del torinese arrivata a San Martino e tornata a casa forse dopo aver capito di esser stata scoperta, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.

