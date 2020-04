Pasqua sorvegliata in Liguria e blindata all’arrivo da altre regioni, in pieno accordo con i sindaci. Il messaggio lanciato dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti è chiaro e univoco: “state a casa, la Liguria è chiusa per Pasqua”. Per disincentivare all’arrivo di eventuali vacanzieri o proprietari di seconde case su tutto il territorio regionale sono previsti posti di blocco su strade e autostrade, polizia municipale e protezione civile regionale schierata ovunque. Un fronte compatto per fare in modo che nessuno oltrepassi gli Appennini e sbarchi in terra ligure. Vietato anche l’accesso alle spiagge e per renderlo ancora più operativo i sindaci saranno autorizzati a chiudere gli arenili, se fosse necessario. Un piano straordinario illustrato questa sera nel corso del punto stampa sull’emergenza coronavirus in Liguria dal presidente di Regione Giovanni Toti collegato in videoconferenza con i quattro sindaci dei comuni capoluogo quello di Genova Marco Bucci, di Imperia Claudio Scajola, di Savona Ilaria Caprioglio e della Spezia Pierluigi Peracchini.

“Nelle prossime ore – ha detto Toti – probabilmente il governo rinnoverà le regole restrittive introdotte, ma nel frattempo è ancora in vigore l’ordinanza regionale che prevede che i sindaci possano emanare misure restrittive ulteriori per interdire spazi di loro competenza particolarmente suggestivi dove non si deve fare assembrare le persone”.

Il blocco per pasqua arriva in una giornata in cui in Liguria sono stati effettuati 925 tamponi, saliti in totale a 18446 dall’inizio dell’emergenza e in cui sono state 59 le persone positive al Covid – 19 registrate, gli ospedalizzati sono stati 1257 (5 in meno di ieri) e sostanzialmente stabili i pazienti in terapia intensiva (154) con 28 deceduti. “Numeri – ha detto Toti – che vedono decrescere l’onda epidemica come diretta conseguenza dei comportamenti tenuti fino ad oggi che devono essere attuati anche nella settimana di Pasqua”.

“Il messaggio che lanciamo questa sera – ha proseguito il presidente – insieme ai sindaci del territorio collegati in streaming è chiaro: non venite in Liguria nelle giornate di Pasqua. Lo diciamo ai nostri amici piemontesi e lombardi, soprattutto, che capiranno quanto può essere fondamentale non spostarsi per tutelare la salute di tutti ed evitare di correre il rischio di aggravare la pandemia”.

Un appello alla blindatura sottoscritto anche da tutti i sindaci e dai primi cittadini dei comuni capoluogo che hanno ribadito di aver intensificato i controlli lungo le strade e la linea litoranea, e di aver chiuso le spiagge per fare in modo che il sacrificio non vada disperso. Liguria chiusa con la speranza però di riaprirla al più presto.

Ma nel frattempo già da questa sera vigili urbani sono stati dislocati dal sindaco di Genova nei punti di accesso alla città: sono previsti in strada a Genova 500 agenti tra polizia municipale e addetti della protezione civile e 40 posti di blocco in città, per dissuadere le persone a circolare, per un totale di 3000 agenti in tutta la regione.