Google, grazie al tracciamento degli spostamenti tramite i cellulari, ha studiato la ritirata dei liguri per il decreto che limita le uscite di casa per contenere il contagio da Coronavirus. Sul piano di commercio, ristorazione e centri commerciali l’affluenza è diminuita del 94%, per alimentari e farmacie dell’80%, per il luogo di lavoro del 60%. In aumento l’affluenza nelle zone residenziali (+23%), come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

Correlati