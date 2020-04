Un uomo, pare alla guida di un ape è finito in un dirupo in località le Morghe a Dolceacqua le operazioni di soccorso vedono impegnati i Vigili del Fuoco e l’elisoccorso.

Da testimonianze che ci giungono dal luogo del sinistro sembra che il mezzo sia finito per 60 metri nella scarpata e le operazioni di soccorso siano perciò particolarmente difficoltose non vi sono per ora particolari sulle condizioni dell’infortunato.

Aggiornamento : l’uomo 78 anni è stato recuperato e trasportato con elicottero a Pietra Ligure al Santa Corona in gravi condizioni