La Filcams Cgil chiede alla Regione Liguria un’ordinanza che chiuda, per tutte le domeniche e i festivi, i supermercati e gli ipermercati per l’emergenza Coronavirus. La Regione ha varato una ordinanza con cui dispone la chiusura dei supermercati alle 15 dei giorni festivi. Per garantire almeno un giorno settimanale di riposo a lavoratrici e lavoratori del settore, la Filcams Cgil ha dichiarato sciopero per l’intera giornata del 12, 19, 25 Aprile e 1 Maggio. “I lavoratori del commercio sono in prima linea per dare a tutti noi la possibilità di fare la spesa, ma sono stanchi e preoccupati e han bisogno di riposo” dicono i sindacalisti.

