Una bimba di 7 anni e mezzo ha scritto alle Pubbliche assistenze di Savona per donare i suoi risparmi per contribuire alla lotta al coronavirus. Giulia ha donato insieme al fratellino Alessio 20 euro alla Croce Bianca ed alla Croce Rossa. “Ciao! Vorrei farvi questo regalo, sono 20 euro da parte mia e di mio fratello” ha scritto in una lettera. “Dopo aver visto in tv le storie dei volontari impegnati in questa emergenza. ha preso insieme ad Alessio i soldi messi da parte grazie alla “fatina dei dentini” e ha voluto spedirglieli” racconta la mamma della piccola all’Ansa.

