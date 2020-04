A Genova in due giorni le forze dell’ordine hanno controllato oltre sei mila persone, denunciandone 226.

In via Giuseppe de Paoli, una donna di 78 anni è stata sorpresa a fumare una sigaretta seduta su una panchina. Ha detto di essere uscita di casa perché aveva litigato con la figlia. In via Maritano un ragazzo di 23 anni è stato denunciato perché era uscito “per sgranchirsi le gambe”.

