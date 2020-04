In Italia nelle ultime 24 ore ci sono stati 681 morti, per un totale di 15362 decessi. Per la prima volta, da quando è iniziato il contagio, il numero di pazienti in terapia intensiva diminuisce (3994, -74 rispetto a ieri). I positivi sono attualmente 88274 (+2886), i guariti sono 20996 (+1238). Le persone ricoverate con sintomi sono 29010, in isolamento domiciliare 55270. Il totale dei tamponi eseguiti è di 657224. I casi totali di positività dall’inizio dell’emergenza sono 124632.

